Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и подразделения ВСУ в Сумской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 мая?

Выжгли ВСУ в Сумской области

«Один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ подразделения войск РХБЗ 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ уничтожил опорные пункты и скопления боевиков подразделений ВСУ в Сумской области в ночное время суток», — информировали в Минобороны России.

После получения координат целей расчет ТОС-1А «Солнцепек» быстро занял огневую позицию. Боевая машина была развернута, и последовал залп термобарическими боеприпасами. Противник был полностью уничтожен. После завершения огневого поражения расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул позицию.

В министерстве отметили, что уничтожение боевиков ВСУ обеспечило продвижение штурмовых групп РФ на важном участке фронта.

Уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» из группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«Разведывательный расчет БПЛА вскрыл оборудованные в лесополосах опорные пункты украинских формирований в Запорожской области. Координаты выявленных целей передали артиллерийским подразделениям. Получив боевую задачу, расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 „Акация“ выдвинулись на закрытые огневые позиции и нанесли точные удары по заданным координатам», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что корректировка огня и объективный контроль поражения целей велись с воздуха. В результате артиллерийского огня опорные пункты ВСУ уничтожены. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована.

Поразили пункт управления БПЛА и дрон ВСУ в Херсонской области

Российское военное ведомство сообщило, что подразделения группировки «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотниками и сам беспилотник ВСУ в Херсонской области.

«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ в ходе ведения дневной разведки над правобережьем Днепра и тылом противника в Херсонской области обнаружили пункт управления БПЛА, откуда боевики неоднократно производили запуск дронов различных типов. Координаты выявленной цели были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на нанесение огневого поражения противнику из 152-мм гаубицы „Гиацинт-Б“. В считаные минуты артиллеристы навели орудие и предельно точным попаданием уничтожили цель по заданным координатам. Расчет БПЛА ZALA зафиксировал результат поражения цели», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» гвардейского полка ВДВ Ивановского соединения успешно уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в Херсонской области. Зенитчики, действуя совместно с воздушными наблюдателями, артиллерией и пехотой, быстро обнаружили цель и произвели запуск ракеты. Контроль подтвердил точное поражение БПЛА.

Ликвидировали свыше 20 тяжелых гексакоптеров ВСУ

Операторы FPV-дронов из группировки «Центр» за две ночи уничтожили более 20 тяжелых гексакоптеров ВСУ на направлении Доброполье, сообщило МО России.

«Расчеты FPV-перехватчиков подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск „Центр“ за две ночи выявили и уничтожили более 20 тяжелых гексакоптеров формирований ВСУ на Добропольском направлении», — информировали в министерстве.

Там отметили, что в ходе ночной боевой работы операторы FPV-перехватчиков ликвидировали гексакоптеры ВСУ с системой сброса боеприпасов и дистанционного минирования. Тем самым были эффективно поддержаны действия штурмовых групп по овладению опорными пунктами противника.

Разнесли пехоту ВСУ на Краснолиманском направлении

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С», принадлежащая Западной группировке войск, поразила живую силу и пункты управления беспилотниками врага на Краснолиманском участке СВО, заявили в Минобороны РФ.

«В этот раз в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении расчет самоходной гаубицы „Мста-С“ при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ. На кадрах расчет САУ „Мста-С“, получив координаты целей, выдвинулся на огневую позицию, четко отработанными действиями оперативно привел орудие в боевую готовность, навел пушку на цель и приступил к выполнению задачи. Ведя беглый огонь из 152-мм орудия с применением осколочно-фугасных снарядов с увеличенной дальностью, артиллеристы уничтожили все цели», — отмечается в сообщении.

В Министерстве обороны заявили, что видеоматериалы с дрона подтверждают успешное поражение всех намеченных объектов.

