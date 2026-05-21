21 мая 2026 в 02:42

Майор ВС РФ вытащил всех раненых военных из-под непрекращающегося огня ВСУ

Минобороны РФ: майор Дризлеонок эвакуировал всех раненных в ходе атаки ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Майор Эдуард Дризлеонок во время отражения наступления Вооруженных сил Украины сумел организовать эвакуацию всех получивших ранения российских военнослужащих, сообщило о подвиге военного Министерство обороны РФ. Под непрекращающимся минометным огнем и атаками беспилотников офицер лично участвовал в вывозе раненых с линии боевого соприкосновения.

В ходе войсковой операции по удержанию рубежей и недопущения прорыва нашей обороны группа под командованием майора Дризлеонка немедленно приступила к оказанию первой помощи раненым. Офицер назначил несколько групп для прикрытия и отражения атак БПЛА, а остальным отдал приказ эвакуировать раненых, — сказано в сообщении.

Солдаты под его командованием за несколько часов эвакуировали всех раненых. Взаимодействуя с артиллерией и беспилотниками, они не допустили прорыва обороны.

Ранее сообщалось, что стрелок рядовой Руслан Вильданов в ходе захвата опорного пункта ВСУ уничтожил пулеметный расчет противника выстрелом из гранатомета. Несмотря на риск быть обнаруженным, военнослужащий вышел на дистанцию действительного огня и поразил цель. После решительных действий и уничтожения пулеметного расчета Вильданов догнал свою группу.

Майор ВС РФ вытащил всех раненых военных из-под непрекращающегося огня ВСУ
