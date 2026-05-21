Новый сезон «Фишера»: когда выйдет, сюжет, кто сыграет вместе с Петровым

Объявлена дата выхода продолжения популярного российского детективного сериала «Фишер». Когда и где смотреть картину, кто исполнит главные роли, что известно о сюжете?

Когда премьера третьего сезона «Фишера»

Третий сезон, получивший название «После Фишера. Инквизитор», выйдет 28 мая в онлайн-кинотеатре Wink. Продолжение будет включать восемь эпизодов. Создатели также анонсировали выход четвертого сезона.

Третий сезон удивит зрителей новым актерским составом. Вместо Ивана Янковского, который снимался в двух предыдущих сезонах, главную роль исполнит Александр Петров.

Компанию Петрову составили Юлия Снигирь, сыгравшая оперативника Белову, и Полина Гухман. Она воплотила образ таинственной «девушки-Маугли», которая выросла в тайге.

К актерскому составу также присоединились Никита Павленко, Игорь Миркурбанов, Таисья Калинина и Баястан Колдошалы. Герои прошлых сезонов не вернутся — создатели решили полностью изменить историю.

Проект был создан под руководством Федора Бондарчука и Дмитрия Табарчука, а постановкой занималась Ольга Френкель. Сценарий написала Татьяна Арцеулова.

О чем будет продолжение «Фишера»

Действие сериала происходит в небольшом городке на Алтае, у самой границы тайги. Здесь находят тело девушки, дочери влиятельного чиновника.

В ходе расследования следователи осознают: убийство связано с нераскрытыми делами легендарного барнаульского маньяка. Все улики и версии, словно по таинственной логике, ведут к загадочной «девушке-Маугли», которая выросла в глухой тайге и хранит свои секреты.

О чем были первые два сезона сериала «Фишер»

Первый сезон криминальной драмы «Фишер» вышел в 2023 году. Сюжет основан на реальных событиях и погружает зрителя в мрачную атмосферу 1980-х годов. Действие разворачивается в окрестностях Рублевского шоссе, где находят тела жестоко убитых подростков. За расследование берутся трое представителей правоохранительных органов: следователь из Ростова-на-Дону Евгений Боков, московский следователь Валерий Козырев и молодая сотрудница органов Наталья Добровольская.

Ключевым звеном в деле становится школьник Игорь — единственный свидетель одного из преступлений. Несмотря на сопротивление семьи, мальчик решает помочь следствию, что добавляет сюжету дополнительную драматическую линию.

Премьера второго сезона под названием «Фишер. Затмение» состоялась в 2025 году. Сюжет переносит зрителей на юг России. Пока идет судебный процесс над маньяком из первого сезона, главные герои — Боков и Козырев — получают новое задание: помочь в расследовании загадочных происшествий в курортном городе. Все начинается с исчезновения ребенка, и вскоре становится ясно, что в регионе действует новый опасный преступник. К команде следователей присоединяется Надежда Райкина — начальник местной милиции, для которой это дело приобретает личный оттенок.

