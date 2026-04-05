Отказ от алкоголя, зависть Борисову, патриотизм: как живет Александр Петров

Александр Петров стал известен благодаря главной роли в сериале «Полицейский с Рублевки». Что известно о его личной жизни, что он говорил о зависти Юре Борисову и эмиграции?

Как сложилась личная жизнь Петрова

Александр Петров с 2015 по 2019 год встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Ходили слухи, что роман закончился, когда он нашел новую любовь, но Старшенбаум опровергла слухи, заявив, что их отношения завершились спокойно.

После этого артист начал отношения с актрисой Стасей Милославской. Они провели вместе несколько лет, но в сентябре 2023 года стало известно об их разрыве. Через два месяца Петров женился на Виктории, которая младше его на 12 лет.

«Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной», — сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

В апреле 2025 года у Петрова и его супруги родился сын Федор. По словам актера, с появлением семьи он стал иначе относиться к работе, поскольку жена и ребенок для него важнее карьеры.

Недавно Петров признался, что полностью отказался от алкоголя. По словам артиста, это был осознанный выбор, который полностью изменил все восприятие жизни.

«Без алкоголя ты смотришь на мир чище и яснее, он становится ярче, вещи, которые ты никогда не замечал, становятся важнее», — пояснил Петров.

Петров заметил, что алкоголь перестал приносить ему радость и расслабление, а наоборот, стал мешать работе и психологическому состоянию. Теперь для отдыха он выбирает другие способы. Например, баня отлично заменяет выпивку, помогая восстанавливаться и справляться с нагрузками.

Что Петров говорил о Голливуде, эмиграции и зависти Борисову

Александр Петров рассказал, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд, однако навсегда уезжать из России он не собирается.

«Я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира. Более того, я бы хотел, чтобы русское кино развивалось и росло, и я лично готов способствовать этому», — объяснил он.

Петров также высказывался о коллегах по цеху Юре Борисове и Марке Эйдельштейне. По его словам, успех двух актеров на Западе вдохновил его на конкуренцию. Он также признался, что мечтает получить «Оскар».

«Искренне рад за Юру и Марка. Самое крутое, что Юра был к этому готов больше, чем кто-либо, чем я. Конечно, это вызвало волну правильной белой зависти, мне кажется, у всех артистов», — отметил он.

Петров отметил, что сам он давно дружит с Борисовым, между ними имеет место профессиональное соперничество. В актерской среде такой формат взаимодействия может стать источником энергии и хорошим стимулом для развития, считает он.

Чем сейчас занимается Петров

37-летний Петров продолжает творческую карьеру. В 2025 году с актером на экраны вышли фильмы «Горыныч», «Василий», «Камбэк», «Кракен» и «Почтарь», также он снимается в лентах «Буратино», «Варвара-Краса», «После Фишера. Инквизитор» и других. По данным НТВ, его гонорар за съемочный день составляет 700 тысяч рублей.

Кроме того, артист стал ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды» и планирует развиваться в режиссуре.

Петров занял третье место в рейтинге лучших российских актеров 2025 года, разделив эту позицию с Юрой Борисовым, согласно опросу ВЦИОМа.

Читайте также:

