«Смотришь на мир чище»: актер Петров принял важное решение

Актер Александр Петров полностью отказался от алкоголя, об этом он сам рассказал в новом выпуске шоу Dreamcast. По словам артиста, это был осознанный выбор, который полностью изменил все восприятие жизни.

Без алкоголя ты смотришь на мир чище и яснее, он становится ярче, вещи, которые ты никогда не замечал, становятся важнее, — пояснил Петров.

Он отметил, что в какой-то момент алкоголь не только перестал приносить удовлетворение и расслаблять, но и начал мешать работе и психологическому состоянию. Для отдыха Петров теперь предпочитает альтернативы — например, отличной заменой выпивке стала баня, которая помогает восстановиться и справляться с нагрузками.

Ранее Петров назвал космическими ощущения, которые он испытал при участии в родах своей супруги. Артист лично перерезал пуповину первенцу и признался, что этот опыт оказался для него сильнее любых профессиональных достижений. Петров отметил, что внешне его поведение практически не изменилось, однако внутреннее состояние стало более стабильным и уравновешенным. При этом он уточнил, что участие в родах — это личный выбор, который подходит далеко не каждому мужчине.