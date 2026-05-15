«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости ситуации, при которой «семерка» стран фактически определяет политику Бреттон-Вудских институтов. Государства БРИКС не имеют сопоставимого уровня влияния, отметил он на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

Недопустимо, когда так называемая семерка, на которую приходится менее трети мирового производства, продолжает определять политику и практику Бреттон-Вудских институтов, а государства БРИКС, дающие около 40% глобального валового внутреннего продукта, сопоставимого влияния не имеют. Приоритетной задачей считаем завершение реформы системы расчета и распределения квот Международного валютного фонда , — заявил он.

В ходе встречи Лавров добавил, что мировая финансовая система должна быть транспарентной и недискриминационной. Также всем участникам необходим равный доступ к возможностям и инструментам.

Бреттон-Вудские институты — это международные финансовые организации, созданные для регулирования мировой экономики и поддержки финансовой стабильности. К ним относятся прежде всего Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, входящий в структуру Всемирного банка.

Также Лавров заявил, что Россия предложила создать новую инвестиционную платформу БРИКС для накопления крупных средств на проекты объединения. Инструмент нацелен на реализацию инициатив в странах Глобального Юга и Глобального Востока.