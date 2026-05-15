День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 20:02

«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров

Лавров: семерке стран недопустимо влиять на Бреттон-Вудские институты

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости ситуации, при которой «семерка» стран фактически определяет политику Бреттон-Вудских институтов. Государства БРИКС не имеют сопоставимого уровня влияния, отметил он на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

Недопустимо, когда так называемая семерка, на которую приходится менее трети мирового производства, продолжает определять политику и практику Бреттон-Вудских институтов, а государства БРИКС, дающие около 40% глобального валового внутреннего продукта, сопоставимого влияния не имеют. Приоритетной задачей считаем завершение реформы системы расчета и распределения квот Международного валютного фонда, — заявил он.

В ходе встречи Лавров добавил, что мировая финансовая система должна быть транспарентной и недискриминационной. Также всем участникам необходим равный доступ к возможностям и инструментам.

Бреттон-Вудские институты — это международные финансовые организации, созданные для регулирования мировой экономики и поддержки финансовой стабильности. К ним относятся прежде всего Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, входящий в структуру Всемирного банка.

Также Лавров заявил, что Россия предложила создать новую инвестиционную платформу БРИКС для накопления крупных средств на проекты объединения. Инструмент нацелен на реализацию инициатив в странах Глобального Юга и Глобального Востока.

Власть
Сергей Лавров
МИД РФ
Политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе
В Греции нашли сломанный украинский катер
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести
В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области
Девушка родила прямо в электричке
Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС
Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина
«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров
Непобедимое оружие РФ устрашило Запад, атака на Рязань: что дальше
Почему качественные ткани меняют ощущение дома
В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026
Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами
Европейский банк оштрафован на триллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.