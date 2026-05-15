«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести Лантратова: Украина передала письма семьям российских военнопленных

Украинская сторона передала письма родственникам российских военнопленных в ходе прошедшего обмена, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в мессенджере МАКС. Она подчеркнула, что продолжит работу по освобождению бойцов ВС РФ.

От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит, — написала Лантратова.

Лантратова также добавила, что из плена ВСУ освободили 13 раненых бойцов, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Украинская сторона передала 41 тело погибших российских военных, а Россия отправила Украине 528 тел украинских солдат.

