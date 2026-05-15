День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 20:15

В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области

Лантратова сообщила о передаче Украине четырех спасенных жителей Сумской области

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия передала Украине четверых жителей Сумской области, эвакуированных ранее из зоны боевых действий, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере МАКС. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области.

Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны, — написала омбудсмен.

Лантратова также добавила, что из плена ВСУ освободили 13 раненых бойцов, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Украинская сторона передала 41 тело погибших российских военных, а Россия отправила Украине 528 тел украинских солдат.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». По информации Минобороны РФ, содействие оказали представители ОАЭ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Власть
Россия
Украина
Яна Лантратова
обмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе
В Греции нашли сломанный украинский катер
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести
В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области
Девушка родила прямо в электричке
Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС
Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина
«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров
Непобедимое оружие РФ устрашило Запад, атака на Рязань: что дальше
Почему качественные ткани меняют ощущение дома
В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026
Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами
Европейский банк оштрафован на триллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.