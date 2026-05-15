В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области

В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области Лантратова сообщила о передаче Украине четырех спасенных жителей Сумской области

Россия передала Украине четверых жителей Сумской области, эвакуированных ранее из зоны боевых действий, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере МАКС. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области.

Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны, — написала омбудсмен.

Лантратова также добавила, что из плена ВСУ освободили 13 раненых бойцов, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Украинская сторона передала 41 тело погибших российских военных, а Россия отправила Украине 528 тел украинских солдат.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». По информации Минобороны РФ, содействие оказали представители ОАЭ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.