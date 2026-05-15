Россия и Украина выполнили важную операцию с военнопленными Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205»

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Содействие оказали представители ОАЭ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что нескольких военнопленных вернули в критическом состоянии. Российская сторона получила десятки человек с ампутированными конечностями, подчеркнул он.

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова между тем заявила, что Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9083 бойцов Вооруженных сил РФ.

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов в свою очередь отметил, что успешная организация обменов военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период СВО стали результатом личных усилий Москальковой. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.