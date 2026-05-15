Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС

Россия предложила создать новую инвестиционную платформу БРИКС для накопления крупных средств на проекты объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на втором пленарном заседании «20 лет БРИКС: совместные усилия во имя устойчивости, инноваций, сотрудничества и сбалансированного развития» в Нью-Дели. Инструмент нацелен на реализацию инициатив в странах Глобального Юга и Глобального Востока, передает сайт ведомства.

В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения и в странах Глобального Юга и Глобального Востока в целом, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что страны БРИКС займут единую позицию по недопущению скандальных политических тем в повестку G20, сосредоточившись на насущных экономических вопросах. Участники объединения последние два года последовательно пресекают попытки Запада навязать дискуссии, которые тормозят масштабные реформы глобальной финансовой системы, отметил глава дипведомства.

Кроме того, глава МИД отметил, что на текущем этапе БРИКС не намерен форсировать процесс дальнейшего расширения. Объединение лишь недавно удвоило количество стран-участниц, и теперь им предстоит приспособиться к функционированию в обновленном составе, пояснил министр.