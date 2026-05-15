15 мая 2026 в 10:57

Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Недопущение скандальных политических тем в повестку дня «Группы двадцати» (G20) вместо рассмотрения насущных экономических вопросов станет консолидированной позицией стран БРИКС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам руководителя ведомства, участники межгосударственного объединения на протяжении последних двух лет последовательно блокируют попытки Запада навязать дискуссии, которые мешают проведению масштабных реформ в мировой финансовой сфере, передает сайт МИД.

Попытаться увести дискуссию в сторону каких-то скандальных тем вокруг проблем, созданных самим же Западом в результате его агрессивной политики, эти попытки не будут поддержаны странами БРИКС, которые хотят в «двадцатке» решать вопросы, ради которых это группа создавалась: мировая экономика, мировые финансы, мировая торговля и справедливая реформа Бреттон-Вудских институтов и в целом справедливый подход к системе глобального управления, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что БРИКС в настоящий момент не собирается форсировать процесс дальнейшего увеличения числа своих членов. Руководитель дипломатического ведомства пояснил, что блок относительно недавно увеличил состав участников в два раза, в связи с чем государствам требуется определенное время для адаптации к взаимодействию в рамках обновленной структуры.

Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что суммарный экономический потенциал государств БРИКС уже оставил позади показатели стран «Большой семерки». По утверждению руководителя ведомства, на текущем этапе ключевой целью для участников данного союза становится стимулирование хозяйственного прогресса не путем демографических факторов или наращивания добычи полезных ископаемых, а за счет форсированного технологического совершенствования.

