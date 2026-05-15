Лавров заявил, что БРИКС не будет спешить с расширением

БРИКС на данном этапе не планирует спешить с дальнейшим расширением состава участников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи объединения в Нью-Дели. Он уточнил, что БРИКС сравнительно недавно удвоило число участников и сейчас им необходимо адаптироваться к работе в новом формате.

На данном этапе мы не будем торопиться с расширением состава, потому что БРИКС пару лет назад удвоил число участников, и нам нужно, если хотите, «притереться» к работе в новом, значительно расширенном формате, — заявил Лавров.

Глава МИД также отметил, что уже есть конкретные обращения о полном членстве в БРИКС, однако, по его мнению, не имеет смысла публично их обсуждать. Он пояснил, что в объединении действует практика, согласно которой вопрос о членстве рассматривается для государств, получивших статус партнера.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с трехдневным визитом в Нью Дели для участия в совещании руководителей МИД стран БРИКС. Правительственный борт приземлился в столичном аэропорту Индии.