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04 июня 2026 в 13:43

МИД обвинил НАТО в желании подмять под себя Балканы

МИД России: Североатлантический альянс хочет подмять под себя Балканы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Североатлантический альянс хочет подмять под себя Балканы, заявила представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, НАТО расценивает регион как форпост, который должен сдаться.

НАТО все время рассматривает Балканы как зону своих интересов. <...> Это такой для них форпост, который должен тоже сдаться, ставится цель полностью подмять его под себя, использовать исключительно в интересах натовского альянса, — отметила она.

Также глава ДНР Денис Пушилин заявил на полях ПМЭФ, что Россия в одиночку противостоит международному терроризму. Он подчеркнул, что раньше сила сопротивления зависела от консолидации всех здравомыслящих стран, но сейчас этой консолидации нет.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что западные страны решили сдерживать Россию на Балканах и развязали против Москвы политико-дипломатическую войну. Он сообщил, что Запад ведет гибридную войну против России на Украине и при этом рассматривает другие регионы как зоны, где необходимо ограничивать влияние Москвы.

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