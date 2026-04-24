МИД РФ обвинил Запад в гибридной войне против России МИД РФ: Запад пытается сдерживать Россию на Балканах

Западные страны решили сдерживать Россию на Балканах и развязали против Москвы политико-дипломатическую войну, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ИС «Вести». Он сообщил, что Запад ведет гибридную войну против России на Украине и при этом рассматривает другие регионы как зоны, где необходимо ограничивать влияние Москвы.

Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну, — сказал Грушко.

По его мнению, власти западных стран формируют у определенное восприятие ситуации у местных. Им продвигают тезисы о якобы угрозе со стороны России.

По словам дипломата, граждан убеждают, что присутствие России на Балканах якобы несет опасность для Евросоюза, не оставляя людям возможности задуматься. Вот только Россия исторически связана с Балканами и намерена сохранять свое присутствие в регионе, заключил Грушко.

Историю, географию, традиции и симпатии не изменить, — заявил он.

При этом замглавы МИД отметил, что Запад стремится взять Балканы под контроль и заняться «переформатированием» общества. Так жители региона могут отказаться от своих традиций и исторической памяти.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Евросоюза, который предлагает «обсудить красные линии с Москвой попозже», отдает расизмом. По его мнению, подобные заявления лишь подчеркивают их пренебрежение к Москве.