24 апреля 2026 в 23:42

МИД РФ обвинил Запад в гибридной войне против России

МИД РФ: Запад пытается сдерживать Россию на Балканах

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Западные страны решили сдерживать Россию на Балканах и развязали против Москвы политико-дипломатическую войну, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ИС «Вести». Он сообщил, что Запад ведет гибридную войну против России на Украине и при этом рассматривает другие регионы как зоны, где необходимо ограничивать влияние Москвы.

Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну, — сказал Грушко.

По его мнению, власти западных стран формируют у определенное восприятие ситуации у местных. Им продвигают тезисы о якобы угрозе со стороны России.

По словам дипломата, граждан убеждают, что присутствие России на Балканах якобы несет опасность для Евросоюза, не оставляя людям возможности задуматься. Вот только Россия исторически связана с Балканами и намерена сохранять свое присутствие в регионе, заключил Грушко.

Историю, географию, традиции и симпатии не изменить, — заявил он.

При этом замглавы МИД отметил, что Запад стремится взять Балканы под контроль и заняться «переформатированием» общества. Так жители региона могут отказаться от своих традиций и исторической памяти.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Евросоюза, который предлагает «обсудить красные линии с Москвой попозже», отдает расизмом. По его мнению, подобные заявления лишь подчеркивают их пренебрежение к Москве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
В Бурятии после схода лавины погибла женщина
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
