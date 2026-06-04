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04 июня 2026 в 11:56

Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку

Пушилин: Россия в одиночку противостоит международному терроризму

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Россия в одиночку противостоит международному терроризму, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что раньше сила сопротивления зависела от консолидации всех здравомыслящих стран, но сейчас этой консолидации нет, передает ТАСС.

Совершать террористические акты легче, нежели им противостоять. И сила противостояния и возможности противостояния на предыдущие периоды зависела от того, что была консолидация всех здравомыслящих стран. Сейчас этой консолидации нет. Соответственно, противостоять приходится зачастую в одиночку. Это сложнее. Такая гонка технологий происходит у нас на глазах. <…> По факту Россия в одиночку противостоит международному терроризму, — отметил Пушилин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ все новые задачи террористического характера, а Запад при этом призывает Киев не снижать обороты. По ее словам, Киев пользовался активной военно-политической поддержкой стран НАТО и ЕС.

До этого дипломат заявила, что реакция Запада на теракт в Старобельске представляет собой чудовищное и бездушное кощунство. Дипломат подчеркнула, что информация об атаке была общедоступна, ее никто не замалчивал, однако западные страны даже не удосужились выразить соболезнования.

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