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04 июня 2026 в 13:05

«Жабогадюкинг»: Захарова о скандале между Украиной и Польшей из-за УПА

Захарова назвала жабогадюкингом ссору Польши и Украины из-за УПА

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова сочла «жабогадюкингом» ссору Польши и Украины из-за присвоения подразделению ВСУ почетного наименования «герой УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По ее словам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которые приводит корреспондент NEWS.ru, решение Киева не вписывается в логику Варшавы.

Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой и Киевом. Это отдельная песня, — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что «киевский режим прославляет коллаборационистов», которые когда-то убивали поляков. Она также поинтересовалась, почему Варшава раньше не видела «нацбатов».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил власти Польши в «раскручивании маховика ненависти». Такое заявление он сделал на фоне присвоения президентом Украины Владимиром Зеленским центра «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА». По словам Сибиги, нынешний конфликт «не несет пользы ни украинцам, ни полякам».

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