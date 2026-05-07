В администрации Путина ответили на вопрос о его визите на саммит G20 Ушаков назвал преждевременным обсуждение поездки Путина на саммит G20

Говорить о возможном очном участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в декабре пока рано, заявил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, решения по таким мероприятиям принимаются только после согласования с партнерами, передает РИА Новости.

Сейчас просто рано еще говорить. До декабря еще столько мероприятий, о которых я знаю, которые мы тщательно планируем, которые состоятся в том числе и в ближайшее время. Даже о многих этих мероприятиях, которые состоятся буквально в мае, в июне и в июле, мне кажется, преждевременно говорить, — объяснил Ушаков.

Ранее аналитики выразили мнение, что приезд Путина на саммит G20 в Майами станет крупным поражением Запада. По их словам, даже частичное присутствие России разрушает миф о ее международной изоляции.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил, что участие Путина в саммите «Большой двадцатки» было бы полезным. По его словам, официального приглашения он не направлял, но подчеркнул важность возможного участия главы РФ в саммите. Если бы российский президент приехал, это стало бы очень уместным в контексте мероприятия, подчеркнул Трамп.