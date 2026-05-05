Раскрыто, чем может обернуться для России визит Путина на саммит G20 Al Jazeera: возможная поездка Путина на саммит G20 станет крупной победой России

Возможный приезд президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами станет крупным поражением Запада, уверен арабский телеканал Al Jazeera. По мнению авторов, даже частичное присутствие РФ разрушает миф о ее международной изоляции.

Участие Москвы, особенно в случае личного присутствия Владимира Путина, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур и что полная изоляция так и не была достигнута, — говорится в публикации.

Во-вторых, G20 заметно отличается от G7. На этом мероприятии Россия сможет обратиться к странам, которые не поддержали санкционную политику.

В-третьих, участие создаст возможности для контактов с Вашингтоном и другими западными столицами. Кроме того, возвращение России укрепит ее имидж «незаменимой державы» в энергетике, поставках зерна, европейской безопасности и ядерной стабильности.

Президент США Дональд Трамп уже назвал возможный приезд Путина очень полезным, но усомнился в его личном присутствии. В Кремле решение пока не приняли: формат участия определят ближе к саммиту. Однако российская сторона уже подтвердила, что приглашение на высший уровень получено.