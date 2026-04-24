Песков раскрыл, как Россия будет представлена на саммите G20 в Майами Песков: РФ достойно представят на саммите G20 вне зависимости от участия Путина

Россия будет достойно, на должном уровне представлена на саммите «Группы двадцати» (G20) в Майами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможном участии главы государства Владимира Путина во встрече лидеров G20.

Президент Путин может поехать в Майами как член страны «Двадцатки», может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что участие Путина в саммите G20 было бы полезным. По его мнению, встреча могла бы состояться в декабре в Майами. При этом американский лидер указал, что не направлял официального приглашения российскому лидеру, но подчеркнул важность его возможного участия в саммите.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия получила приглашение на участие в саммите G20. Решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.