Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 03:08

Раскрыты подробности участия России на саммите G20

Панкин: РФ получила приглашение на саммит G20 в США для участия на высшем уровне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия получила приглашение на участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая в штаб квартире ООН. Решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.

Есть приглашение к участию на высшем уровне, — сказал Панкин.

Ранее министр заявил: отношения между Россией и США на данный момент находятся на самой низкой точке. По его словам, такую оценку дают не только он, но и российские власти.

До этого директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, называть происходящее нормализацией пока преждевременно — до нее еще далеко.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин рассказал, что представители США вряд ли приедут в 2026 году в Москву на парад Победы. По его словам, Вашингтон, Тель-Авив и Лондон нарочно игнорируют решающий вклад советского народа в победу над нацистской Германией и ее союзниками.

Мир
Россия
США
МИД РФ
Александр Панкин
G20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.