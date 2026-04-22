Представители США вряд ли приедут в 2026 году в Москву на парад Победы, поделился мнением с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Вашингтон, Тель-Авив и Лондон нарочно игнорируют решающий вклад советского народа в победу над нацистской Германией и ее союзниками.

Помимо глав Венгрии, Словакии и Сербии, маловероятно, что другие политики Запада приедут в Москву на парад Победы. Остальные страны Евросоюза не приглашают нас даже на празднование высадки союзников в Нормандии, хотя в той войне мы сражались вместе бок о бок. У нас был общий враг в лице фашистской Италии, милитаристской Японии и нацистской Германии. Сейчас они забыли историческую память и даже на празднование освобождения концлагеря Освенцим и памяти жертв холокоста Российскую Федерацию не приглашают, — отметил Самонкин.

В США и Великобритании говорят только об англо-американских войсках, где были потери в размере 300–400 тыс. человек, добавил политолог. По его словам, о гибели 27 млн советских граждан на Западе не упоминается.

Только президент России Владимир Путин с трибуны на параде Победы говорит об этой исторической памяти. Только Москва прекрасно это помнит. Другие страны либо забывают, либо сносят памятники, либо замалчивают суть действительности, — заключил Самонкин.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в торжествах 9 Мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию.