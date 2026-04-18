Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 23:19

В МИД РФ раскрыли, когда нормализуются отношения между Россией и США

Дробинин заявил, что отношения между Россией и США нормализуются еще не скоро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном в интервью сербской газете Politika. По его словам, называть происходящее нормализацией пока преждевременно — до нее еще далеко.

Дробинин напомнил, что в стратегии национальной безопасности США Россия по-прежнему описывается как постоянная угроза. Вашингтон не спешит отменять антироссийские санкции и стремится к «абсолютной безопасности», что является серьезным дестабилизирующим фактором.

Я не стал бы называть происходящее нормализацией, до нее все еще далеко. Правильнее говорить о частичном возобновлении двустороннего диалога, — уточнил дипломат.

Однако он отметил определенный прогресс по сравнению с периодом правления экс-президента США Джо Байдена. Теперь Вашингтон должен отказать от того, чтобы видеть в России военного противника и экзистенциальную угрозу.

Это могло бы стать шагом в правильном направлении, — констатировал Дробинин.

Ранее сообщалось, что США остаются приверженными соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже с участием глав двух государств. Однако обсуждение украинского конфликта поставлено на паузу, поскольку американские переговорщики пока заняты Ближним Востоком.

