02 октября 2025 в 05:50

В МИД РФ озвучили, чего ожидают от выборов в Молдавии

Галузин: Москва рассчитывает, что Кишинев решится на улучшение отношений с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия выражает надежду на нормализацию двусторонних отношений с Молдавией после недавних парламентских выборов в стране, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он надеется, что молдавские власти покажут ответственный подход к восстановлению добрососедских связей, пишут «Известия».

Галузин уверен, что большинство населения Молдавии не поддерживает текущий курс властей на разрыв отношений с Россией. Кишинев же упорно сближается с Евросоюзом и НАТО и предоставляет свою территорию в качестве логистического узла для поддержки Украины. Кроме того, наблюдаются системные ограничения в отношении русскоязычных СМИ и политических партий, выступающих за дружбу с Россией, что особенно проявилось в ходе избирательной кампании.

Он также обратил внимание на системные ограничения в отношении русскоязычных СМИ и политических партий, выступающих за дружбу с Россией. Особенно это проявилось в ходе избирательной кампании.

Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, — отметил Галузин.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что Приднестровская Молдавская Республика могла бы войти в состав Молдавии в статусе автономии. Политик привел в пример Гагаузию, которая является автономным территориальным образованием в составе страны.

Молдавия
Михаил Галузин
нормализация отношений
связи
