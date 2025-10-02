В МИД РФ озвучили, чего ожидают от выборов в Молдавии

Россия выражает надежду на нормализацию двусторонних отношений с Молдавией после недавних парламентских выборов в стране, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он надеется, что молдавские власти покажут ответственный подход к восстановлению добрососедских связей, пишут «Известия».

Галузин уверен, что большинство населения Молдавии не поддерживает текущий курс властей на разрыв отношений с Россией. Кишинев же упорно сближается с Евросоюзом и НАТО и предоставляет свою территорию в качестве логистического узла для поддержки Украины. Кроме того, наблюдаются системные ограничения в отношении русскоязычных СМИ и политических партий, выступающих за дружбу с Россией, что особенно проявилось в ходе избирательной кампании.

Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, — отметил Галузин.

