Пользователи Steam пожаловались на перебои в работе сервиса

Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Уточняется, что сбои начались в среду около 21:32 мск.

Поступило более 14 тыс. жалоб по поводу неполадок. Около 82% пользователей указали потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках присылают из США, Германии и Великобритании.

Ранее сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователи сообщали о нарушениях в работе сайта и общих помехах в функционале сервиса. 15% обращений пришлось на неисправность мобильного приложения и еще столько же — на проблемы с оповещениями.

До этого в белый список онлайн-сервисов России вошли сайт «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфед, МВД и МЧС России, платформы «Движение Первых» и «Объясняем.рф». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», Московская Биржа и портал для вакансий и поиска работы HeadHunter. В списке можно увидеть сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».