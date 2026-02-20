В работе известной игровой платформы произошел сбой Сбой в работе Steam зафиксирован в России и других странах мира

В работе крупнейшей игровой платформы Steam произошел масштабный сбой, сообщил портал Downdetector. Проблемы с доступом к сервису фиксируются как в России, так и в ряде других стран. Пик жалоб пришелся на вечер 20 февраля, затронув десятки тысяч геймеров по всему миру.

Больше всего обращений о неполадках поступило от пользователей из Германии (более 12 тыс.). Тысячи жалоб также зафиксированы в США, Великобритании, Польше и Турции. В России, по данным на 22:13 мск о проблемах сообщили 12,4 тыс. человек.

Анализ структуры обращений показывает, что 55% российских пользователей столкнулись с общим сбоем в работе сервиса, у 20% возникли проблемы с загрузкой сайта, а 16% пожаловались на неполадки в мобильном приложении. Глобальная статистика выглядит иначе: 65% пользователей по всему миру отметили трудности с подключением, 25% не могли войти в личный кабинет, а 9% сообщили о проблемах с синхронизацией данных.

На данный момент информация о сроках полного восстановления работоспособности платформы отсутствует. Сервисы мониторинга продолжают фиксировать жалобы пользователей на нестабильную работу игрового магазина.

Ранее стало известно, что китайская блогерша лишилась около 140 тыс. подписчиков после того, как во время прямой трансляции произошел сбой бьюти-фильтра, показавший ее естественную внешность. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как изображение на несколько секунд утратило сглаженный эффект, обнажив более зрелые черты и реальную текстуру кожи, после чего фильтр вновь активировался.