Steam массово «поломался» по всей России

В работе игровой платформы Steam зафиксированы проблемы, передает портал СБОЙ.РФ. За последние 15 минут поступило 49 сообщений из различных регионов страны о неполадках.

Согласно статистике обращений за последние шесть часов, наибольшее количество жалоб приходится на Москву. Там зафиксировано 19% всех сообщений. На втором месте находится Кузбасс с показателем 13%. 10% жалоб поступило из Челябинской области. Еще 6% приходится на Алтайский край. Причиной неполадок, как утверждается, может быть авария на оборудовании или временный технический сбой.

Еще в конце прошлого года в работе игровой платформы на территории Российской Федерации также наблюдались серьезные перебои. Неполадки начались 26 декабря. Первые сбои были зафиксированы примерно в 10:03 по московскому времени. Всего за тридцать минут после этого было зарегистрировано более 1700 обращений от пользователей из разных регионов страны.

До этого в Великобритании Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции вынес решение о принятии к рассмотрению коллективного иска против компании Valve, которая выступает разработчиком платформы Steam. Истцы выдвинули обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой дистрибуции компьютерных игр.