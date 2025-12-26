В России рухнул популярный игровой сервис В России массово жалуются на проблемы с доступом к Steam

Игровой сервис Steam столкнулся в России с масштабными сбоями в работе, сообщает ресурс Downdetector, отслеживающий доступность популярных онлайн-платформ. Согласно его данным, перебои начались в пятницу, 26 декабря, примерно в 10:03 по московскому времени.

«Нам не удалось обработать ваш запрос. Пожалуйста, попробуйте позже». Хм, а у кого-нибудь еще так? — приводится жалоба одного из пользователей.

За последующие полчаса было зафиксировано более 1,7 тысяч жалоб пользователей со всей страны, из которых около 69% связаны с потерей соединения с серверами. Остальные жалуются на некорректную работу вкладки «Друзья» и сообществ, а также проблемы с авторизацией.

Накануне Steam уже столкнулся с массовыми сбоями. Вечером на его работу поступило более 14 тыс. жалоб. Около 82% пользователей указали потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках присылают из США, Германии и Великобритании.

Ранее сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователи сообщали о нарушениях в работе сайта и общих помехах в функционале сервиса. 15% обращений пришлось на неисправность мобильного приложения и еще столько же — на проблемы с оповещениями.