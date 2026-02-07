Зимняя Олимпиада — 2026
Для всех пользователей Telegram одна «элитная» функция стала бесплатной

Пользователям Telegram стала доступна публикация сторис без Premium-подписки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мессенджер Telegram снял ограничение на публикацию историй (сторис) для пользователей из России, не имеющих платной Premium-подписки. С момента введения функции в 2023 году, эта возможность была доступна только подписчикам платного тарифа.

Изменение политики мессенджера может быть связано с адаптацией продукта под конкурентную среду или стремлением к большей унификации функций для глобальной аудитории. Пока официального заявления от компании-разработчика по поводу снятия ограничения не поступало.

Ранее сообщалось, что чат-ботом «Просвет» воспользовались свыше 73 тыс. пользователей. Его запустили программа «Онконавигатор», проект Совкомбанка «Технологии Добра» и компания TWIN в сентябре 2025 года. Ключевой целью «Просвета» стала комплексная информационная поддержка онкопациентов и их близких. Чат-бот создали на сайте «Онконавигатор».

Изначально чат-бот интегрировали на сайт «Онконавигатор» и двух платформах — Telegram и «ВКонтакте». Однако с февраля 2026 года «Просвет» внедрят и на платформу МАХ.

