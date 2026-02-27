Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы: что сдетонировало, сколько жертв

Взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы вечером 27 февраля. Что об этом известно, сколько человек пострадали, есть ли жертвы?

Что известно о взрыве в многоэтажке в Москве

Взрыв произошел в жилой многоэтажке на улице Кадырова. В результате инцидента в нескольких квартирах выбило окна и разворотило балкон. Местные жители сообщили о громких хлопках внутри здания. Также из некоторых окон были видны возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы.

В результате инцидента пострадали два человека.

Взрыв в доме произошел из-за газового баллона. По информации источника, оборудование использовалось при монтаже натяжного потолка.

«Взорвался газовый баллон, с помощью которого проводился монтаж натяжного потолка», — сказано в сообщении.

Хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, рассказала, что в результате инцидента пострадали ее дочь и муж. Сама женщина на момент проишествия дома не находилась.

«Я не знаю, что произошло. <...> Я сейчас в больнице. Дочь и муж у меня пострадали», — сказала она.

В Сети также появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Южном Бутово.

В префектуре юго-западного административного округа сообщили РИА Новости, что после взрыва открыт пункт временного размещения в школе № 1492.

«В готовности к приему населения один ПВР, школа № 1492 (расстояние до места происшествия — один километр), улица Адмирала Лазарева, дом 8, корпус 3», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента. По данным пресс-службы, в результате взрыва было повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир.

«Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Кадырова, в результате повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир. Жилой дом не газифицирован. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, ликвидация последствий происшествия, а также соблюдение жилищных прав граждан на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует и. о. зюзинского межрайонного прокурора Николай Ступкин», — сказано в заявлении.

