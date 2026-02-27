Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы Взрыв в доме в Москве случился из-за газового баллона для натяжных потолков

Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы произошел из-за газового баллона, передает ТАСС. По информации источника, оборудвание использовалось при монтаже натяжного потолка.

Взорвался газовый баллон, с помощью которого проводился монтаж натяжного потолка, — сказано в сообщении.

Ранее в баре в Щучинске Акмолинской области Казахстана произошли взрыв бытового газа и пожар. Известно о шестерых погибших, 20 человек пострадали. Пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.

До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

Кроме того, в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.