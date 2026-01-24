Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:12

В Краснодаре раздался мощный взрыв

В Краснодаре взорвался газовый баллон

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В краснодарской автомастерской раздался взрыв, сообщили в Telegram-канале SHOT. По его информации, причиной мог стать газовый баллон.

На канале рассказали, что из-за взрывной волны разрушилась крыша двухэтажного здания. Авторы сообщили, что пострадать могли четыре человека — в том числе механик, который обслуживал автомобиль. В SHOT добавили, что на месте взрыва работают пожарные и медики.

Ранее в куртке у посетителя одинцовского ТЦ «О`Депо» взорвался iPhone, 40-летний мужчина получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Посетителей эвакуировали, на месте работали экстренные службы.

Также на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве прогремел взрыв. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ. Строящееся здание находилось на улице Нижние Мневники. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого жителя Санкт-Петербурга осудили на полгода за угрозы взорвать жилой дом. Он, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в ГКУ «ГМЦ» и заявил о теракте.

Краснодарский край
взрывы
пострадавшие
баллоны
В Краснодаре раздался мощный взрыв
