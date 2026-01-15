Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:37

Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Санкт-Петербурга осудили на полгода за угрозы взорвать жилой дом, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Он, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в ГКУ «ГМЦ» и заявил о теракте.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник сообщил, что взрыву подвергнется дом № 67 на проспекте Науки. Свою вину подсудимый признал, дело рассмотрели в особом порядке.

Его признали виновным по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Приговор вынесли в Калининском суде.

Ранее сообщалось, что силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. При этом в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

