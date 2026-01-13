Полиция эвакуировала учеников двух школ из-за сообщений о минировании МВД: в Новосибирске эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании

Силовики эвакуировали школу №216 и лицей №22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Новосибирской области. При этом в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

Опасных предметов обнаружено не было, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в оперативных службах сообщили, что анонимный звонок о минировании привел к эвакуации людей из комплекса «ВТБ Арена» в Москве. На момент поступления угрозы в здании проходил концерт и функционировал торговый центр «Арена плаза». После этого поступило сообщение о возможном подрыве объекта.

Кроме того, сообщения о минировании привели к массовой эвакуации пассажиров поездов на западе Украины. Движение составов было остановлено, в том числе поездов маршрутов Перемышль — Киев, Киев — Ужгород и Киев — Будапешт.

Также вокзал Штутгарта срочно эвакуировали из-за найденного багажа с опасными жидкостями. После проверки службами движение поездов на главном транспортном узле города было восстановлено.