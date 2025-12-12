Людей эвакуировали из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы ТАСС: ВТБ Арену в Москве эвакуировали после звонка с угрозой минирования

В Москве проведена эвакуация посетителей и персонала из многофункционального комплекса ВТБ Арена на Ленинградском проспекте. Причиной стало анонимное сообщение о возможном минировании объекта, пишет ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб.

Как указали источники, перед процедурой эвакуации поступил анонимный звонок с угрозой взрыва. В это время в здании проходил концерт, а также работал торговый центр «Арена плаза».

Поступила анонимка с угрозой взрыва в ВТБ Арене. Эвакуировано около 1,5 тыс. человек, — уточнил собеседник агентства.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы, включая кинологов со служебными собаками для осмотра помещений, пожарных и бригады скорой медицинской помощи. По предварительной информации, эвакуация прошла в штатном режиме, без паники. Проверка по данному сообщению продолжается.

Ранее сообщалось, что в Севастополе подросток рассылал ложные сообщения о минировании школ за 300 рублей. В полиции рассказали, что неизвестные нашли 14-летнего школьника, который был администратором одного из чатов в мессенджере, и предложили ему за деньги отправлять информацию с угрозами. Сотрудники МВД установили личность нарушителя и изъяли телефон и банковскую карту.