В конгрессе фразой «доллар и нефть» разъяснили одну угрозу Трампа Конгрессмен Масси: угрозы Трампа Ирану вызваны Израилем и контролем за нефтью

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана продиктованы не защитой свободы слова, заявил член конгресса Томас Масси в соцсети X. По его словам, истинные мотивы связаны с контролем над нефтью и долларом, а также влиянием Израиля.

Эта угроза связана с долларом, нефтью и Израилем, — подчеркнул Масси.

Конгрессмен указал на внутренние проблемы в США. Он отметил, что страна не должна тратить военные ресурсы на решение ситуации в других государствах. Кроме того, Масси напомнил, что удары по Ирану требуют разрешения конгресса.

Ранее Трамп заявил, что США готовы помочь мирным протестующим в Иране. По его словам, условием станут жестокие убийства, которые «являются их обычаем».

Заявления американского президента прозвучали на фоне протестов в иранском городе Хамадан, участники которых подожгли Коран и другую религиозную литературу и пытались напасть на местную мечеть, однако их остановили. Беспорядки вспыхнули на фоне резкого падения курса национальной валюты и скачков цен, что в конце декабря 2025 года спровоцировало массовое недовольство в стране.