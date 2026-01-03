Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 09:11

В конгрессе фразой «доллар и нефть» разъяснили одну угрозу Трампа

Конгрессмен Масси: угрозы Трампа Ирану вызваны Израилем и контролем за нефтью

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана продиктованы не защитой свободы слова, заявил член конгресса Томас Масси в соцсети X. По его словам, истинные мотивы связаны с контролем над нефтью и долларом, а также влиянием Израиля.

Эта угроза связана с долларом, нефтью и Израилем, — подчеркнул Масси.

Конгрессмен указал на внутренние проблемы в США. Он отметил, что страна не должна тратить военные ресурсы на решение ситуации в других государствах. Кроме того, Масси напомнил, что удары по Ирану требуют разрешения конгресса.

Ранее Трамп заявил, что США готовы помочь мирным протестующим в Иране. По его словам, условием станут жестокие убийства, которые «являются их обычаем».

Заявления американского президента прозвучали на фоне протестов в иранском городе Хамадан, участники которых подожгли Коран и другую религиозную литературу и пытались напасть на местную мечеть, однако их остановили. Беспорядки вспыхнули на фоне резкого падения курса национальной валюты и скачков цен, что в конце декабря 2025 года спровоцировало массовое недовольство в стране.

США
Дональд Трамп
Израиль
Иран
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы одни из главных целей ударов по Венесуэле
Президент Колумбии заявил, что США бомбят Каракас
Известный российский хоккеист установил необычный рекорд НХЛ
Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт
Житель Каракаса снял на видео первые удары ВВС США по городу
Украинцы начали угрожать экс-помощнице Байдена
Железнодорожное сообщение на Кубани восстановили после снегопадов
Спасательный круг для хозяйки: закуска «Пятиминутка» — если гости на пороге
Небо над Венесуэлой полностью закрыли после взрывов в столице
«Тяжело заканчиваются»: дети в РФ стали чаще болеть «взрослыми» недугами
Названа причина недоверия россиян к туристическим онлайн-сервисам
Появились кадры возможной десантной операции США в Венесуэле
Территория рядом с военной базой в Каракасе обесточена после взрывов
Элитных «Волков да Винчи» ВСУ «размазали» в Запорожье
Появились кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы
Трамп поиздевался над губернатором Иллинойса
В Каракасе прогремели взрывы
Протесты в дружественной России стране переросли в беспорядки
Россиянам объяснили, могут ли уволить за сон на работе
Правительство России утвердило план индексации пенсий по старости
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.