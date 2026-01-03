Дочь Джигана познакомила родителей со своим парнем

Старшая дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела впервые представила родителям своего молодого человека, сообщает портал Super. Встреча состоялась во время семейной рыбалки в Карелии, в новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Изначально планировалось провести поездку без участия отца, однако Джиган присоединился к путешествию. Мужчина заранее поговорил с молодым человеком Ариелы Владимиром, обозначив границы и напомнив о возрасте дочери, которой всего 14 лет. Молодой человек отнесся к этому с пониманием.

По словам самой Ариелы, приглашение молодого человека согласовывалось прежде всего с мамой, при этом юноша изначально не знал о звездном статусе семьи — их сблизили общие интересы и музыкальные вкусы. По правилам поездки пара должна была вести себя сдержанно, особенно в присутствии младших сестер. Как отметил Владимир, Джиган проявил себя как заботливый отец, который думает о благополучии своих детей.

Ранее в реалити-шоу пятилетний сын Самойловой и Джигана Давид заявил, что в будущем у него будет две жены, потому что он не может выбрать между двумя девочками. Его мать также отметила, что он единственный из детей в семье, кто любит сцену и популярность.