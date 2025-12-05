Сын Самойловой и Джигана заявил о желании иметь двух жен

ТИЭФ'25
Сын блогера и модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Давид заявил, что у него будет две жены. Признание пятилетний мальчик сделал в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», которое доступно в «VK Видео». Во время семейного застолья ребенок пришел к выводу, что ему нравится сразу две девочки, поэтому он не сможет выбрать себе только одну жену в будущем.

Самойлова добавила, что Давид единственный из всех ее детей любит сцену и популярность, мальчик с удовольствием позирует для фотографий и при любой возможности стремится попасть на сцену. Его сестры Лея, Майя и Ариэла не разделяют это рвение, и не хотят становиться звездами.

Он постоянно на всех фотках! — добавила Ариела.

Ранее стало известно, что отношения звездной пары дали трещину, в октябре Самойлова подала в суд заявление на развод, после чего информация о проблемах в отношениях супругов начала появляться в прессе. Рэпер не явился на заседание суда. Самойлова явилась в суд в одежде темных тонов. Блогер пояснила, что возможные измены не стали причиной расставания с мужем — блогер «просто устала».

