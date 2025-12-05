Россиянам рассказали, как правильно вести себя на корпоративе Эксперт по этикету Богачева: на корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем

На корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем, ведь спиртное вкупе с праздничной атмосферой может привести к неловким и даже опасным ситуациям, заявила «Москве 24» эксперт по этикету Екатерина Богачева. Кроме того, нужно учесть дресс-код и соблюдать базовые правила поведения за столом.

Надо стараться не попадать в неловкие или компрометирующие ситуации. Если все же кто-то много выпил и повел себя неподобающе, этикет предписывает не обсуждать это в офисе на следующий день. Сам виновник может прийти и один раз при всех кратко извиниться, — отметила Богачева.

Она напомнила, что продолжительность присутствия на корпоративе во многом зависит от должности. Начальству, как правило, достаточно побыть на мероприятии около часа, а сотрудники среднего звена могут оставаться до самого завершения.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что сотрудника не имеют права увольнять за неприличное поведение на корпоративе, в том числе за шумные танцы, неудачные шутки и мелкие конфликты. При этом исключением являются мероприятия, проводимые в рабочее время.