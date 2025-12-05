ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:39

Россиянам рассказали, как правильно вести себя на корпоративе

Эксперт по этикету Богачева: на корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем, ведь спиртное вкупе с праздничной атмосферой может привести к неловким и даже опасным ситуациям, заявила «Москве 24» эксперт по этикету Екатерина Богачева. Кроме того, нужно учесть дресс-код и соблюдать базовые правила поведения за столом.

Надо стараться не попадать в неловкие или компрометирующие ситуации. Если все же кто-то много выпил и повел себя неподобающе, этикет предписывает не обсуждать это в офисе на следующий день. Сам виновник может прийти и один раз при всех кратко извиниться, — отметила Богачева.

Она напомнила, что продолжительность присутствия на корпоративе во многом зависит от должности. Начальству, как правило, достаточно побыть на мероприятии около часа, а сотрудники среднего звена могут оставаться до самого завершения.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что сотрудника не имеют права увольнять за неприличное поведение на корпоративе, в том числе за шумные танцы, неудачные шутки и мелкие конфликты. При этом исключением являются мероприятия, проводимые в рабочее время.

корпоративы
общество
работа
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, кто получит ежегодную семейную выплату
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
В Петербурге начнутся раскопки под строительство нового выхода из метро
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.