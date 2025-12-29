Зимняя идиллия: +10 в Сочи, -10 в Москве: какая будет погода в январе

Россияне надеются на теплую погоду в январе 2026 года. Многие граждане планируют провести новогодние праздники на свежем воздухе. Стоит ли готовиться к обильным снегопадам, когда ударят суровые морозы, где будет по-осеннему тепло — в материале NEWS.ru.

Ждать ли морозов в январе 2026 года

В январе наиболее вероятен температурный режим, близкий к средним многолетним значениям, сказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его прогнозу, на большей части европейской территории России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц нового года будет более холодным, чем январь 2025-го.

«Согласно имеющимся прогнозам, погода в январе 2026 года в России окажется достаточно неоднородной и противоречивой. Например, ожидается значительное количество оттепелей на европейской части страны и в Западной Сибири. Вместе с тем прогнозируются резкие похолодания», — пояснил Сергеев.

Синоптик Михаил Семенов сказал, что в Москве и Подмосковье погода в январе будет соответствовать климатической норме для середины зимы.

«В первые январские дни в столице возможен снег. Ожидается температура воздуха в среднем около -7 градусов в дневные часы и порядка -10 ночью. В Подмосковье картина окажется похожей, но ночи будут холоднее — столбик термометра опустится до -15 градусов», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Период с 20 по 31 января погода в столичном регионе будет умеренно морозной без экстремальных похолоданий. С 20 по 23 января ожидаются небольшие холода. Днем температура воздуха составит около -7 градусов, ночью она будет опускаться до -13. Погода будет преимущественно облачной, возможны небольшие снегопады.

В период с 24 по 27 января прогнозируется некоторое потепление. Дневные температуры поднимутся до -6 градусов, ночные останутся в районе -9. Вероятность осадков сохранится. С 28 по 31 января столбики термометров будут показывать днем около -5–8 градусов ночью.

Какая будет погода в новогоднюю ночь

По прогнозам синоптиков, на Новый год ожидается зимняя погода. При этом картина будет заметно отличаться от региона к региону. Согласно данным Гидрометцентра России и центра погоды «Фобос», в европейской части России в ночь на 1 января ожидаются легкие морозы и снег, в Сибири — жесткие холода, а на юге страны — почти осеннее тепло.

По словам Сергеева, теплый фронт придет на европейскую часть России с Атлантического океана. Атлантические циклоны привели к декабрьским оттепелям, отметил он.

По данным сервиса «Яндекс Погода», 31 декабря в Москве ожидается температура воздуха -10 градусов и небольшой снег в утренние часы. Незначительно потеплеет днем, интенсивность осадков сохранится. Температура вернется к утренним значениям вечером, будет пасмурно. Ночью она не изменится, вновь пойдет небольшой снег.

Новогодняя ночь в России будет снежной и морозной, сообщила доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева. По ее словам, в январе погода будет соответствовать климатической норме.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на 99% территории России образовался снежный покров. Его высота в Москве оставляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

Какую погоду ждать в январские новогодние праздники

Согласно прогнозам синоптиков, в регионах Центральной России во время январских праздников установится комфортная зимняя погода.

По словам Семенова, москвичей и жителей соседних областей ждет почти настоящая зимняя идиллия. Он сообщил, что температура воздуха составит от -5 до -8 градусов. Время от времени будет идти легкий снег.

В первые дни нового года ожидается предсказуемая погода, без экстремальных холодов.

В Петербурге и на северо-западе России температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов. Погода будет мягкой, но влажной, сообщил Сергеев. При этом возможны осадки разного типа — от снега до мокрого снега.

В южной части страны, на черноморском побережье, погода в январе напомнит мартовскую. «Например, в Сочи и Краснодаре воздух прогреется до +7–10. Там возможны дожди и ветреная погода. В регионах Урала и Сибири будет морозно — до -18–20 градусов», — пояснил Сергеев.

При этом в центральной полосе и на Урале высока вероятность чередования периодов устойчивого мороза и коротких оттепелей, сказал специалист.

