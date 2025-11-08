Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 14:58

Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно прогнозам, основанным на статистических данных метеорологических служб, январь 2026 года в Москве ожидается по-настоящему зимним, с устойчивыми морозами и обильными снегопадами. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в середине зимы, ждать ли порывистых ветров и дубака до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в январе

По предварительным данным метеоцентров, температурный режим на протяжении всего января будет довольно стабильным, без резких потеплений. Средняя дневная температура воздуха составит около -5 градусов, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до -11 градусов.

Самые холодные дни прогнозируются в середине месяца. Например, 7 января днем ожидается -9 градусов, а ночью температура может упасть до -13 градусов. Аналогичные морозы ожидаются 22 января, когда ночью столбик термометра покажет -13 градусов. Последний день месяца, 31 января, также обещает быть очень холодным, с температурой — от -18 до -21 градуса в течение всех суток.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, преимущественно в диапазоне от 744 до 751 миллиметра ртутного столба. Январь обещает быть очень снежным. Осадки, в основном в виде снега, будут выпадать часто — по разным оценкам, до 25 снежных дней за месяц. Преобладающим направлением ветра будет южное и юго-западное, со средней скоростью 3–4 м/с. Небо в течение большей части месяца будет покрыто облаками.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что средняя температура воздуха предстоящей зимы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы в январе составит +1 градус. В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, а дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — рассказал метеоролог.

Таким образом, в Москве в январе 2026 года порывистых ветров и дубака до -30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в январе

Согласно предварительным прогнозам погоды, январь 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается с устойчивыми морозами, обильными снегопадами и коротким световым днем.

Температурный режим на протяжении всего месяца будет довольно стабильным, без резких потеплений. Средняя дневная температура воздуха составит около -5 градусов, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до отметок -9 градусов.

Самые холодные дни прогнозируются в Северной столице в середине месяца. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Январь обещает быть очень снежным. Осадки, в основном в виде снега, будут выпадать часто — по разным оценкам, от 17 до 24 снежных дней за месяц. Преобладающим направлением ветра будет южное и юго-западное, со средней скоростью 5–10 м/с. Небо в течение большей части месяца будет покрыто облаками.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 8 ноября: что завтра, сильные головные боли, стресс

Итоги спецвыпуска «Ну-ка, все вместе!»: кто победил, приз, критика жюри

Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.