Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать

Согласно прогнозам, основанным на статистических данных метеорологических служб, январь 2026 года в Москве ожидается по-настоящему зимним, с устойчивыми морозами и обильными снегопадами. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в середине зимы, ждать ли порывистых ветров и дубака до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в январе

По предварительным данным метеоцентров, температурный режим на протяжении всего января будет довольно стабильным, без резких потеплений. Средняя дневная температура воздуха составит около -5 градусов, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до -11 градусов.

Самые холодные дни прогнозируются в середине месяца. Например, 7 января днем ожидается -9 градусов, а ночью температура может упасть до -13 градусов. Аналогичные морозы ожидаются 22 января, когда ночью столбик термометра покажет -13 градусов. Последний день месяца, 31 января, также обещает быть очень холодным, с температурой — от -18 до -21 градуса в течение всех суток.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, преимущественно в диапазоне от 744 до 751 миллиметра ртутного столба. Январь обещает быть очень снежным. Осадки, в основном в виде снега, будут выпадать часто — по разным оценкам, до 25 снежных дней за месяц. Преобладающим направлением ветра будет южное и юго-западное, со средней скоростью 3–4 м/с. Небо в течение большей части месяца будет покрыто облаками.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что средняя температура воздуха предстоящей зимы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы в январе составит +1 градус. В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, а дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — рассказал метеоролог.

Таким образом, в Москве в январе 2026 года порывистых ветров и дубака до -30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в январе

Согласно предварительным прогнозам погоды, январь 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается с устойчивыми морозами, обильными снегопадами и коротким световым днем.

Температурный режим на протяжении всего месяца будет довольно стабильным, без резких потеплений. Средняя дневная температура воздуха составит около -5 градусов, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до отметок -9 градусов.

Самые холодные дни прогнозируются в Северной столице в середине месяца. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Январь обещает быть очень снежным. Осадки, в основном в виде снега, будут выпадать часто — по разным оценкам, от 17 до 24 снежных дней за месяц. Преобладающим направлением ветра будет южное и юго-западное, со средней скоростью 5–10 м/с. Небо в течение большей части месяца будет покрыто облаками.

