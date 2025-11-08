Итоги спецвыпуска «Ну-ка, все вместе!»: кто победил, приз, критика жюри

На канале «Россия 1» вышел специальный выпуск вокального проекта «Ну-ка, все вместе!», посвященный творчеству народного артиста РФ Игоря Николаева. Кто одержал победу, за что критиковали участников?

Кто победил в спецвыпуске шоу «Ну-ка, все вместе!»

Накануне, 7 ноября, в эфир вышел спецвыпуск седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». На сцену вышли победители прошлых сезонов и участники, которым ранее уже удавалось набрать 100 баллов: Наталья Александрова, Гаяна Хачатрян, Фаррух Хасанов, Марфа Николаева, Гарик Зебелян, Дарья Морозова, Николай Тимохин, Флора Бичахчян, Светлана Ким, а также коллектив «Русский праздник».

Все они боролись за главный приз — песню, которую Игорь Николаев напишет специально для победителя. В ходе программы участники вместе с композитором исполнили композицию «Выпьем за любовь», а затем каждый из них представил лично выбранный хит из творчества артиста.

В специальном выпуске все члены сотни жюри без исключения были одеты в костюмы и платья красного цвета. Рояль на сцене тоже был красным.

Открыла спецвыпуск участница первого, второго и шестого сезонов — джазовая певица Бичахчян. Она исполнила песню «Шальная императрица» и набрала 96 баллов. Коллектив «Русский праздник» исполнил в новой интерпретации песню «Желтые тюльпаны» и набрал 97 баллов.

Хасанов выбрал песню «Немного жаль» — его выступление оценили на 83 балла, членам жюри не понравилось выбранное артистом динамичное звучание композиции.

«Ты не имеешь права давать такие фразы и так безобразно их не допевать. Ну что ты, сыночек? Ты что, с ума сошел?» — заявил певец Андрей Солод.

Морозова спела композицию «Странник» и получила 91 балл. Ведущий проекта народный артист РФ Николай Басков отметил, что это его любимая композиция, но в номере он был разочарован измененной аранжировкой.

«Это моя самая любимая песня. Когда она вышла, я ее слушал три месяца каждый день. При всем уважении к Дарье Морозовой, я хотел услышать ту гармонию, в которой была написана эта песня», — сказал он.

Игорь Николаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Александрова с песней «Ты здесь» набрала 91 балл, Хачатрян с песней «Айсберг» — 60 баллов, Зебелян с песней «Там нет меня» — 66 баллов, Тимохин с песней «День рождения» — 59 баллов, Ким с песней «Синие лебеди» — 86 баллов.

18-летняя Николаева исполнила перед жюри песню «Расскажите, птицы». Ей удалось набрать 100 баллов и растрогать судей, некоторые из них плакали. Николаев назвал выступление сильнейшим и поблагодарил певицу за бережное отношение к музыке и тексту.

Далее в эфире был батл между участниками, которые вошли в тройку лидеров по баллам. По его итогам Бичахчян с песней «Незваный гость» получила 74 балла, группа «Русский праздник» с песней «Старая мельница» — 88 баллов, Николаева с песней «Прости и отпусти» получила 100 баллов и стала победительницей спецвыпуска, а также рекордсменом шоу «Ну-ка, все вместе», набрав четыре раза по 100 баллов.

«Эмоции от победы и от результатов невероятные! Я очень рада и победе, и такому замечательному призу — это дороже любых денег. Меня оценил сам Игорь Юрьевич Николаев, много лестных слов как музыканту сказал. Теперь эти слова и эмоции навсегда со мной. У меня до сих пор в ушах звучит этот гул оваций от зрителей и экспертов на съемках. Мы даже перезаписывали несколько раз речь Николая Баскова, потому что он сам себя не слышал», — поделилась она.

