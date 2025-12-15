Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов

Заслуженный артист России Кай Метов обрел популярность в 90-е годы после записи песни Position № 2. Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Метов

Кай (настоящее имя — Кайрат) Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в Казахстан, где окончил музыкальную школу по классу скрипки, затем поступил в Центральную музыкальную школу, действовавшую при Московской государственной консерватории.

Во время службы в армии Метов был участником, а затем руководителем музыкальной группы «Молодость», которая базировалась в его части. В 1991 году начал сольную карьеру. Известность к исполнителю пришла спустя пару лет после выпуска композиции Position № 2. За годы карьеры он написал десятки песен, включая композиции «Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди», «Дай же мне», «Новогодняя», «Летний дождь и твоя улыбка», «Аморе Мио» и другие.

Кай Метов и балерина Анастасия Волочкова позируют фотографу на праздновании 35-летия А. Волочковой в Москве, 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Метова

Кай Метов состоит в отношениях с моделью Анастасией Рожковой, которая на 27 лет его моложе.

«Я сильно хочу детей от Насти. У меня это осознанное желание. В девяностых было много других вещей, которые разрывали меня на части. Сейчас жизнь у меня более спокойная. Я рад, что мои будущие дети будут рождены в результате осознанного шага. Мы пока не расписаны. И даже когда сыграем свадьбу, никто об этом не узнает», — рассказал он в программе «Судьба человека».

У артиста есть дочь Кристина от первого и единственного брака. Она живет в Германии и работает преподавателем в балетной школе. Также у исполнителя есть внебрачные дети Анастасия и Рик.

«Они уже давно не дети, а взрослые люди, которые живут своей жизнью. Дочь в этом году окончила Московскую консерваторию. Сын тоже занимается творческими делами», — говорил он.

Кай Метов на презентации комедийного сериала «Ресторан по понятиям» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Метов

Кай Метов в 61 год продолжает творческую деятельность. Он гастролирует с концертами, принимает участие в музыкальных фестивалях и телепроектах.

Накануне, 14 декабря, вышел шестой выпуск четвертого сезона шоу «Аватар». В эфире жюри рассекретило Илью Муромца — за маской сказочного героя скрывался исполнитель. Ему пришлось покинуть проект.

Метов является востребованным артистом на корпоративах. Несмотря на загруженный график, исполнитель всегда придерживается семейных традиций и встречает Новый год с близкими.

«Новогодняя традиция в нашей семье — встречаться всем за праздничным столом в девять вечера, потому что мы с братом родились в Казахстане, где разница с Москвой три часа», — поделился он.

