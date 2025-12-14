«Голубой огонек», запрет выступать на передовой, розыск: как живет Газманов

Народный артист России Олег Газманов обрел популярность после записи песен «Мои ясные дни», «Офицеры» и «Морячка». Что известно о его личной жизни, почему он объявлен в розыск на Украине?

Чем известен Газманов

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. В 1973 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». После выпуска служил под Ригой на минно-торпедных складах, затем поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

В 1983 году Газманов переехал в Москву. Спустя четыре года обрел популярность как композитор, написав песню «Люси», которую исполнил его шестилетний сын Родион. Затем он сотрудничал с такими артистами, как Валерий Леонтьев, Маша Распутина, Владимир Пресняков — младший и другими.

В 1991 году Газманов выпустил дебютный альбом. За годы карьеры он записал десятки песен, наиболее известные из которых «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Смуглянка», «Офицеры», «Мои ясные дни», «Загулял» и другие.

Олег Газманов во время записи на телевидении, 1997 год Фото: Борис Бабанов/ РИА Новости

Что известно о личной жизни Газманова

Олег Газманов был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил с 1975 по 1997 год. В браке родился сын Родион — он пошел по стопам отца и стал музыкантом.

В 2003 году певец женился на Марине Муравьевой — бывшей жене сооснователя МММ Вячеслава Мавроди. В том же году у пары родилась дочь Марианна, также Газманов усыновил сына супруги Филиппа.

По словам артиста, у него нет ответа на вопрос, как можно любить одну женщину больше 20 лет.

«Самый сложный вопрос: как получилось? Могло бы и не получиться. Много раз в течение нашей совместной жизни могли бы как-то и разойтись. Притирались долго: мы оба такие, знаете, вспыхиваем быстро. Надо как минимум до десяти посчитать, а потом дальше говорить. Много всяких моментов. У каждого своя жизнь, и я не могу объяснить даже, как… Могу сказать, что мы держимся за ручки иногда, когда вместе и когда летим в самолете. У нас много общего. Мы любим друг друга. Все», — сказал он в программе «Судьба человека».

Почему Газманов не выступает на передовой

Олег Газманов поддерживает проведение спецоперации. Артист заявил, что доверяет решениям президента, за которого он голосовал.

После начала СВО артист выступал перед военными в госпиталях. Ехать с концертами на передовую, как заявил Газманов, ему запретили спецслужбы.

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали, что „если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек, и не 100 даже“. И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — объяснил он.

Олег и Марианна Газмановы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что Газманова разыскивают на Украине

Служба безопасности Украины в июле объявила Олега Газманова в розыск. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ответ певец предположил, что СБУ его таким образом поздравила с 74-летием, которое он отпраздновал 22 июля.

«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Они считают это преступлением. Комментировать тут нечего. Видимо, они решили так „поздравить“ меня с днем рождения», — заявил он.

Чем сейчас занимается Газманов

Олег Газманов в 74 года продолжает творческую деятельность. Он гастролирует с концертами, принимает участие в музыкальных фестивалях, а также запустил собственное радио «Родники» c песнями об СВО. В 2025 году артист выпустил три новые песни «Последний ветеран», «Время героев» и «Кубок защитников Отечества».

По данным KP.RU, в новогоднюю ночь зрители увидят выступление Газманова в программе «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1».

В ноябре появились слухи о том, что врачи запретили Газманову делать его фирменные сальто по причине серьезных проблем с суставами, однако в беседе с NEWS.ru артист опроверг эту информацию.

«Бред какой-то. У меня уже лет тридцать с позвоночником то, что я занимался спортивной гимнастикой. И каждый прыжок с перекладиной — это компрессионный удар по позвоночнику. Я с этим справился», — заявил он.

