Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина

Народная артистка России Светлана Дружинина 16 декабря отпразднует свое 90-летие. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что известно о ее состоянии здоровья?

Чем известна Дружинина

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В 1941 году вместе с матерью была эвакуирована на станцию Арчеда, под Сталинград.

«До сих пор помню бомбежки — узнаю их по звуку, запаху, по цвету. Мама брала меня с собой на работу: „Если убьют, так вместе“. Но на всякий случай привязывала на мою руку рыжий клеенчатый браслетик, на котором были записаны мое имя, год рождения, кто я, откуда», — рассказывала она.

В 1955 году Дружинина окончила хореографическое училище при Большом театре, но ушла из балета из-за травмы руки. Позднее окончила режиссерский факультет ВГИКа. Артистка дебютировала на экране в 1955 году в фильме «За витриной универмага». Затем снималась в лентах «Девчата», «На семи ветрах», «Где-то есть сын» и других.

В 1965 году Дружинина начала карьеру режиссера. Под ее руководством вышли фильмы «Исполнение желаний», «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

Что известно о личной жизни Дружининой

Светлана Дружинина с 1958 года состоит в браке с кинооператором Анатолием Мукасеем. Супруги познакомились во время обучения во ВГИКе. В 1958 году у пары родился сын Анатолий, в 1966 году — Михаил.

Старший наследник Дружининой погиб в 28 лет, у него остался сын Даниил. Спустя несколько лет ушла из жизни мать мальчика. Артистка вместе с мужем оформили опеку над внуком.

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Дружинина относится к спецоперации

Светлана Дружинина в июле 2023 года призналась, что после начала спецоперации размышляла о том, можно ли было решить ситуацию другим способом и договориться о разрешении конфликта. Спустя время режиссер убедилась, что СВО необходима.

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: „Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо“. И конечно, была уверенность, что все будет гораздо проще. Потому что есть определенные человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то, конечно, того, что мы сегодня переживаем — ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение», — отметила она.

Как Дружинина отзывается об отъезде Пугачевой

Светлана Дружинина считает, что покинувшие Россию после начала спецоперации артисты сами себя наказали, потому что рано или поздно они осознают свою невостребованность за границей. При этом режиссер призналась, что ей жалко народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. Она в свое время была достоянием страны. Но она сама себя наказала, отказала сама себе в той заслуженной славе, уважении и любви страны. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Она там никому не нужна, ну похлопают ей там три раза», — сказала Дружинина.

Чем сейчас занимается Дружинина

Светлана Дружинина в 2023 году презентовала фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Сейчас режиссер посещает фестивали и творческие мероприятия.

16 декабря Дружинина отпразднует свое 90-летие. За последний год неоднократно появлялись слухи о госпитализации режиссера, а также ее супруга, однако артистка в беседе с NEWS.ru опровергала их.

Светлана Дружинина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вы, [СМИ], несете какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал», — сообщила она в октябре.

В прошлом году артистка опровергла главное заблуждение о фильме «Девчата», заявив, что картину снимали в павильонах «Мосфильма», а не в тайге.

«В какой тайге, в какой далекой тайге вы там все снимали. Я говорю: „Ни в какой тайге ничего не снимали“. <…> Если очень внимательно смотреть снятые вечерние кадры, финальные, там даже троллейбус проезжает. Сейчас это все давным-давно заросло», — поделилась Дружинина.

