Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина прославилась благодаря участию в проекте «Фабрика звезд». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Гагарина

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. После окончания девяти классов поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, затем училась на актерском факультете Школы-студии МХАТ.

В 16 лет Гагарина прошла кастинг в телевизионный проект «Фабрика звезд-2» и победила в нем. По окончании шоу она отказалась сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым и подписала контракт с лейблом народного артиста РФ Игоря Крутого APC Records, позднее сотрудничала с продюсером Константином Меладзе. За годы карьеры она выпустила десятки песен, наиболее известные из которых «Кукушка», «Обезоружена», «Колыбельная», «Кому, зачем?», «Спектакль окончен» и другие.

В 2015 году Гагарина представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней A Million Voices. В финале она заняла второе место. В разные годы певица также была наставницей шоу «Голос».

Что известно о личной жизни Гагариной

Полина Гагарина первый раз вышла замуж в 2007 году за актера Петра Кислова. В браке родился сын Андрей. Спустя три года супруги развелись.

В 2014 году исполнительница вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017 году у пары роилась дочь Мия, в 2020 году они развелись. Расставание сопровождалось скандалом из-за того, что супруг певицы требовал запрета на выезд их дочери за границу.

Гагарина не комментирует подробности личной жизни, но в интервью Надежде Стрелец заверила, что сейчас у нее хорошие отношения с бывшим мужем.

«Да, он тяжело меня отпускал. Самое главное то, что сейчас есть. Сейчас все по-доброму», — сказала она.

Сейчас Гагарина состоит в отношениях с танцором Станиславом Миковым. По данным KP.RU, пара живет в особняке примерно за 500 млн рублей. Возлюбленный артистки, как пишет источник, решил сменить род деятельности и пробует себя в качестве шамана-целителя.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Гагарина относится к СВО

Полина Гагарина принимала участие в концерте в «Лужниках», который состоялся через несколько недель после начала спецоперации и был приурочен к годовщине присоединения Крыма. На сцену артистка вышла в белом пальто с буквой Z, выложенной георгиевской ленточкой.

Исполнительница находится под санкциями ЕС и Украины.

Чем сейчас занимается Гагарина

Полина Гагарина в 38 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует с концертами, принимает участие в музыкальных фестивалях и изредка снимается в кино. 11 декабря с артисткой состоялась премьера фильма «Невероятные приключения Шурика».

Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых артисток российского шоу-бизнеса — ее новогоднее выступление обойдется заказчику в 15 млн рублей, пишет Telegram-канал НТВ.

Артистка часто подвергается критике из-за худобы. По словам Гагариной, она старается поддерживать вес в 48 кг и не собирается менять что-либо в своей внешности, в том числе размер груди.

Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Я знаю, что очень многих интересует этот вопрос! Отвечаю: мой размер груди — нулевой», — сказала она.

