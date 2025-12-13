Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России

Сегодня, 13 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Саратовской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 13 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 13 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы с сайтов и приложений.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 13 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 22% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 6% — на Московскую область, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Тюмень, Челябинскую, Ростовскую, Свердловскую и Волгоградскую области, 3% — на Нижегородскую, Новосибирскую и Омскую области, 2% — на Татарстан, Сахалин, Самарскую, Тульскую, Калужскую, Ярославскую, Рязанскую и Орловскую области.

Почему не работает мобильный интернет 13 декабря

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут замедлять интернет-ресурсы и временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Глава Курской области Александр Хинштейн объяснил ограничения интернета на Курщине необходимостью обеспечения условий безопасности.

«К сожалению, решение об ограничении работы интернета связано с вопросами безопасности. Мы на уровне региона не определяем место и период действия этих ограничений. Учитывая непростую обстановку и систематические нападки врага на нашу территорию, это вопрос здоровья и жизни наших людей», — заявил губернатор.

Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

13 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Ивановской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 41 украинский беспилотник над российскими регионами.

Отключат ли мобильный интернет на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы, предположил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

