Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия

Сегодня, 13 декабря, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 13 и 14 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 13 декабря, составляет 51%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 9%», — пояснили ученые.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что сейчас регистрируется довольно быстрое снижение уровня вспышечной активности, пик которой пришелся на период с 8 по 10 декабря.

«За эти три дня приборами, наблюдающими за Солнцем, было зарегистрировано около 70 вспышек, в том числе 15 событий среднего класса M и одна вспышка высшего уровня X — в самом начале этого периода, в ночь с 7 на 8 декабря. За 11 декабря произошло уже только 12 вспышек, включая одно событие класса M. Вчера, за первую половину дня по московскому времени, зафиксировано лишь пять событий. Вероятность сильных событий на Солнце в настоящий момент снизилась, хотя они и продолжают происходить», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 14 декабря, на Земле магнитных бурь не прогнозируется.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто может пострадать от влияния сильной магнитной бури

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила исследователь.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что многие пациенты рассказывают о разных симптомах, которые у них проявляются в период геомагнитных ударов. Чаще всего это повышение или резкое снижение артериального давления, а также упадок сил.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — рассказала врач.

