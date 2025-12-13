Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия

Сегодня, 13 декабря, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?
Что известно о магнитных бурях 13 и 14 декабря
По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 13 декабря, составляет 51%.
«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 9%», — пояснили ученые.
Эксперты ИКИ РАН уточнили, что сейчас регистрируется довольно быстрое снижение уровня вспышечной активности, пик которой пришелся на период с 8 по 10 декабря.
«За эти три дня приборами, наблюдающими за Солнцем, было зарегистрировано около 70 вспышек, в том числе 15 событий среднего класса M и одна вспышка высшего уровня X — в самом начале этого периода, в ночь с 7 на 8 декабря. За 11 декабря произошло уже только 12 вспышек, включая одно событие класса M. Вчера, за первую половину дня по московскому времени, зафиксировано лишь пять событий. Вероятность сильных событий на Солнце в настоящий момент снизилась, хотя они и продолжают происходить», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 14 декабря, на Земле магнитных бурь не прогнозируется.
Кто может пострадать от влияния сильной магнитной бури
Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.
«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила исследователь.
Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что многие пациенты рассказывают о разных симптомах, которые у них проявляются в период геомагнитных ударов. Чаще всего это повышение или резкое снижение артериального давления, а также упадок сил.
«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — рассказала врач.
