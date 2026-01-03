Правые силы Европы выглядят как единственная реальная надежда для материка, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х. По его словам, лишь они могут признать массовую миграцию, экономический спад и другие проблемы ЕС.

По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС, — написал он.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин сообщил, что в ближайшие семь лет в Европе произойдут очень серьезные изменения. По его прогнозам, скорее всего, в этот период распадется НАТО. Именно это, уточнил он, станет поводом для большой «перетряски» всех европейских органов управления.

Ранее миллиардер Илон Маск выразил мнение, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. По его мнению, так европейские государства смогут лучше представлять свое население.

Впоследствии Маск назвал Европу четвертым рейхом. Он перепостил соответствующее утверждение другого пользователя и добавил к нему комментарий: «В значительной степени».