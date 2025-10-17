Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:05

«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшие семь лет в Европе произойдут очень серьезные изменения, заявил в разговоре с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его прогнозам, скорее всего в этот период распадется НАТО. Именно это, уточнил он, станет поводом для большой «перетряски» всех европейских органов управления.

Европа потерпит очень серьезные изменения в ближайшие семь лет. Я думаю, что скорее всего распадется НАТО. Будет большая «перетряска» всех органов управления Европейского Союза, — сказал Левин.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Запад обвинит президента Украины Владимира Зеленского в европейском экономическом и политическом кризисах. По его словам, Европа руками политика решила вступить в противостояние с РФ, но санкции не сработали, вложения и усилия были напрасны.

Липовой добавил, что в ЕС уже сейчас наблюдается серьезный кризис как в экономике, так и политике. Он считает, что Европа пытается сохранить свое лицо и показать, что еще способна на влиятельные решения. Однако, по его словам, Запад уже показал свою беспомощность.

Европа
кризисы
астрология
прогнозы
НАТО
Максим Ширяев
М. Ширяев
