В ближайшие семь лет в Европе произойдут очень серьезные изменения, заявил в разговоре с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его прогнозам, скорее всего в этот период распадется НАТО. Именно это, уточнил он, станет поводом для большой «перетряски» всех европейских органов управления.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Запад обвинит президента Украины Владимира Зеленского в европейском экономическом и политическом кризисах. По его словам, Европа руками политика решила вступить в противостояние с РФ, но санкции не сработали, вложения и усилия были напрасны.

Липовой добавил, что в ЕС уже сейчас наблюдается серьезный кризис как в экономике, так и политике. Он считает, что Европа пытается сохранить свое лицо и показать, что еще способна на влиятельные решения. Однако, по его словам, Запад уже показал свою беспомощность.