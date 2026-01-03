Новый год — 2026
03 января 2026 в 04:54

Индийские бизнесмены хотят занять освободившееся место на рынке России

IBA: индийские бизнесмены планируют занять место ушедших западных компаний в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Индийские предприниматели стремятся занять место на рынке России, которое освободилось после ухода западных компаний, сообщил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани. По его словам, они видят значительный потенциал для своего бизнеса в российской экономике.

В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада, — сказал Котвани.

Ранее французский косметический бренд Clarins зарегистрировал товарные знаки в России. Процедура коснулась солнцезащитных средств и других продуктов для ухода за телом.

До этого британский производитель одежды, парфюмерии и аксессуаров Burberry направил три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Компания «Берберри лимитед» подала эти заявки 15 декабря. В частности, она хочет зарегистрировать свои логотип и фирменный узор «тартан». Заявленные знаки относятся к двум категориям, куда входят изделия из кожи, головные уборы и обувь.

